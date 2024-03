CECCHETTI (LEGA): “IN LOMBARDIA TRA IERI E OGGI RACCOLTE OLTRE 1500 NUOVE ISCRIZIONI AL NOSTRO MOVIMENTO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2024 – “In questo fine settimana abbiamo raccolto oltre 1500 nuove iscrizioni alla Lega in Lombardia.

Tra ieri e oggi, ai nostri gazebo e banchetti presenti nelle piazze lombarde per il tesseramento 2024, abbiamo raccolto diverse oltre 1500 adesioni al tesseramento da parte di nuovi iscritti al nostro movimento.

Il trend positivo di sabato è stato confermato anche in questa prima domenica di primavera: in Lombardia c’è voglia di Lega, c’è voglia di partecipare, di fare la propria parte per il proprio territorio.

La scorsa settimana abbiamo accolto decine di nuovi amministratori locali entrati nella nostra squadra, adesso accogliamo oltre 1500 nuovi iscritti, a dimostrazione di come la Lega in Lombardia goda di ottima salute e sia attrattiva per quei cittadini che vogliono cominciare ad occuparsi del proprio territorio, facendo la propria parte attivamente.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione