Ceriano – Un torneo per festeggiare i 40 anni dell’ASD Scacchistica Cerianese

Ceriano Laghetto, 25 marzo 2024 – A Ceriano si è svolto uno dei gironi dei Campionati Italiani a squadre di scacchi- serie Promozione

Nel weekend tra venerdì 15 e domenica 17 marzo si è svolto a Ceriano Laghetto il girone Lombardia 3 dell’edizione 2024 dei Campionati Italiani a Squadre di scacchi – Serie Promozione. Il torneo, svoltosi in concomitanza al 40esimo anniversario della fondazione della ASD Scacchistica Cerianese, che ha organizzato e diretto la manifestazione, ha visto affrontarsi 21 squadre lombarde per i primi tre piazzamenti, validi per la promozione l’anno prossimo in Serie C. La società ospitante si è presentata con tre squadre: Variante di Ceriano, classificatasi prima nel girone, Cerianese Anadin, classificata decima, e Ceriano Promozione, diciottesimo posto. A completare il podio assieme a Variante di Ceriano sono state Tal Lentate, seconda classificata, e Bees, da Spirano (BG), classificata terza.

Variante di Ceriano ha iniziato il torneo vincendo i primi quattro turni contro Cinisello Blue, Scacchi200 Promozione (da Lissone), Bees e Seprio Scacchi. La squadra si presenta così come l’unica a 8 punti (la vittoria vale 2 punti, il pareggio 1 e la sconfitta 0) al turno finale, il quinto, dove viene però sconfitta da Cormano Senior e viene così raggiunta da ben quattro altre squadre: oltre alle altre due podiste, Cormano Senior stessa (classificata quarta) e Seprio Scacchi (classificata quinta). I criteri di spareggio tecnico hanno però visto la squadra locale emergere come prima del gruppone, garantendo a Variante la vittoria del torneo e la promozione in Serie C per i campionati edizione 2025.

Cerianese Anadin vive invece un torneo più altalenante: vince il primo turno contro Cinghials (da Spirano), ma perde il turno successivo contro Accademia Stile Libero (da Milano). Vince poi contro Lainate 2 e pareggia contro Cormano Senior. Conclude il torneo perdendo contro Tal Lentate prendendo il decimo posto.

Torneo più impegnativo per Ceriano Promozione che perde i primi tre turni (con Cormano Senior, Caruana Flank e Cinisello Frizzantina). Vince il quarto con Cinisello Blue e perde di misura l’ultimo turno con Cormano Junior. La squadra si classifica al diciottesimo posto.

I membri della ASD Scacchistica Cerianese hanno anche ricevuto dei successi individuali: Denis Marcantognini di Variante di Ceriano è, con tre vittorie e un pareggio, la migliore sesta scacchiera del torneo e il giovanissimo Lorenzo Caputo, classe 2012, sempre di Variante di Ceriano, è con quattro vittorie su quattro partite giocate la miglior terza scacchiera del torneo.

Il torneo, che ha visto la partecipazione di più di 120 giocatori complessivi, è stato un successo per la ASD Scacchistica Cerianese e il suo presidente Maurizio Dimo, oltre che un weekend scacchistico di alto livello.

