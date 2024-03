Grande successo per la terza edizione di CinemaSarà sul cinema del futuro visto dai ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2024 – Si è chiusa con grande successo sabato 23 marzo la terza edizione di “CinemaSarà – 10 azioni per salvare il cinema adesso!”, il forum organizzato da Cineteca Milano – in collaborazione con Fondazione Eos – che ha visto protagonista il pubblico giovane e che è nata per ripensare insieme le modalità di fare e fruire il cinema. CinemaSarà si è confermato inoltre come un osservatorio permanente di formazione sul cinema e un’occasione di orientamento professionale. Sedi dell’evento sono state il MIC Museo Interattivo del Cinema, il CX Milan Campus Bicocca e la Cineteca Milano Biblioteca.

CinemaSarà non è stato solo un evento a porte chiuse ma si è aperto alla città con due momenti di richiamo come la presentazione del progetto europeo Young4Films e, soprattutto, con la presenza di Rich Ciolino – il misterioso extraterrestre che ha accompagnato il rapper Ghali a Sanremo – che ha affiancato i ragazzi nella presentazione del loro decalogo per il cinema del futuro e che ha presentato a suo modo la proiezione di Io capitano di Matteo Garrone.

Per Silvia Pareti, segretario generale di Cineteca Milano e responsabile del progetto «CinemaSarà è stata un’importante occasione di newtork e di collaborazione con Fondazione Eos e le associazioni Afic, Agis e Anec, che ringraziamo per il fondamentale supporto. Un ringraziamento particolare va agli ospiti, agli insegnanti e soprattutto ai ragazzi – provenienti da tutta Italia – che hanno partecipato con grandissima attenzione. Significativa è stata anche la presenza di una delegazione europea di ragazzi che hanno dato il loro contributo di ascolto e partecipazione. In totale sono stati circa 70 i giovani coinvolti, tra i 15 e i 18 anni. Sono state tre giornate costruttive ed entusiasmanti in cui è emerso che il cinema vive e resiste. Dai ragazzi è poi stata sottolineata con forza l’idea di un cinema che sia inclusivo e in grado di far vive esperienze che arricchiscano la vita quotidiana. Un altro tema evidenziato è stato quello delle nuove tecnologie che non devono essere fine a sé stesse ma inserite in un contesto narrativo preciso e che devono favorire le relazioni. La presenza di Rich Ciolino è stata molto significativa per le parole di ascolto e speranza che ha saputo dare ai giovani. Infine, auspichiamo che alcuni dei punti del decalogo elaborato dai ragazzi si possano concretizzare e per questo Cineteca Milano è disponibile a fornire il suo supporto e collaborazione».

«La Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS è stata entusiasta di sostenere anche quest’anno in coprogettazione con Cineteca Milano, CinemaSarà, un’iniziativa nata per creare uno spazio di confronto intergenerazionale e avvicinare giovani e istituzioni affinché possano ripensare insieme le modalità di fare e fruire il cinema, e per offrire ai ragazzi e alle ragazze un’occasione di crescita sociale ed educativa»,

ha dichiarato Francesca Magliulo, direttrice della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS. «Riteniamo che il cinema rappresenti un canale potente di trasmissione di valori e messaggi di senso civile, oltre che di valorizzazione di persone e territori. Per questo motivo rinnoviamo il nostro impegno nell’accompagnare i giovani in un percorso di riscoperta del mondo cinematografico e dell’audiovisivo, a cui possano partecipare in maniera attiva raccontando le loro idee e ricevendo mezzi e strumenti necessari per poter realizzare il cinema del domani».

(foto credit Astrid Ardenti)