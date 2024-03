SECONDA RASSEGNA ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 marzo 2024 – Lunedì 8 Aprile 2024, a Rho, si terrà il secondo appuntamento con la poesia dialettale lombarda, inserito nella rassegna “Alla radice delle parole” giunta alla seconda edizione. L’appuntamento è presso l’Eureka Wine Bar di via Giuseppe Giusti 1 a Rho (zona Stellanda), dalle ore 19:45. Ospite della serata, l’autore Davide Ferrari. Pavese di nascita, Davide Ferrari, oltre ad essere un poeta, è anche attore, regista e autore. Conduce dei laboratori di teatro e scrittura creativa nella Casa Circondariale di Pavia e in quella di Voghera, dove dirige la compagnia teatrale “Maliminori”.

Ha pubblicato la raccolta poetica La cenere dei bordi (Subway 2013), il poemetto Eppure c’è una meta per quel fiato di universo (Subway 2014) e Dei pensieri la condensa (Manni 2015). Nel suo ultimo libro di poesie dal titolo Tutte le altre rose (Effigie, 2021, con prefazione di Franco Loi), ha tradotto cinque poesie di diversi autori internazionali del calibro di Burns, Yeats, Rilke, Mujica e Ponge. Una magistrale operazione di traduzione e interpretazione da francese, inglese e spagnolo verso il dialetto pavese, perché, come lui stesso afferma: “volevo provare a sperimentare quanto si possa mantenere, in termini di musicalità, dalle lingue di partenza a quella di arrivo…”. A condurre il dialogo con il poeta sarà come sempre Luisa Cozzi, Direttore Responsabile di Poetando, testata culturale che trasmette settimanalmente anche in TV, su Rete 55. Durante la serata, che prevede un momento conviviale in pieno stile lombardo, sarà possibile acquistare i libri, porre domande all’autore e scattare selfie insieme all’ospite. L’ingresso è su prenotazione, con il contributo di 20,00 € a persona. Le Associazioni Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) e Rhaudum Genius Loci, vi aspettano quindi con piacere all’Eureka Wine Bar a Rho, lunedì 8 Aprile alle 19:45, con il poeta Davide Ferrari.