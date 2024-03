CASA. EROGATI OLTRE 2 MILIONI DI EURO CON IL CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI GENITORI 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Grazie al contributo “Sostegno affitti – Genitori 2023” sono stati complessivamente erogati dal Comune di Milano 2.071.543 euro alle famiglie residenti in città con Isee inferiore a 30mila euro che abbiano festeggiato la nascita di un figlio dal 1° gennaio 2023.

La misura di sostegno, dedicata ai nuclei familiari con almeno un componente under 35, è al momento il più alto incentivo comunale per aiutare le persone che vivono in affitto con un sostegno fino a 9mila euro in tre anni.

Sono 249 le domande complessive ammesse. Il 76% dei contributi è stato assegnato a famiglie con Isee inferiori a 15mila euro, l’importo medio erogato è di 2.773,15 sui 3mila euro massimi.

La misura è ancora a disposizione fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Milano pari a 3.316.536 euro.

“Con questo contributo siamo riusciti a destinare un aiuto concreto alle famiglie che hanno avuto un bambino o una bambina – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano -. È una misura pensata in modo che le persone sappiano di poter essere sostenute nelle spese per l’affitto durante i primi anni di vita dei loro figli”.

