Giornata Mondiale della Salute: gli ospedali del Gruppo San Donato offrono oltre 500 visite e consulti gratuiti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Domenica 7 aprile, presso gli ospedali del Gruppo San Donato, si celebra la Giornata Mondiale della Salute, patrocinata da GSD Foundation ETS e istituita per ricordare la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).Quest’anno il Gruppo San Donato mette a disposizione dei pazienti équipe di specialisti e strumenti diagnostici per consulti ed esami gratuiti. Questa Giornata vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano ed equilibrato. Promuovere la cultura della prevenzione e l’umanizzazione delle cure, contribuendo al benessere della persona e sostenendo la ricerca per lo sviluppo, sono gli obiettivi di GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato.

Per l’occasione le strutture ospedaliere del Gruppo San Donato, di Milano e provincia, offriranno le seguenti prestazioni:

L’IRCCS Ospedale San Raffaele:

lunedì 8 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 visite otorinolaringoiatriche ed esami audiometrici.

L’IRCCS Policlinico San Donato:

martedì 2 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 visite oculistiche martedì 2 aprile ;

; martedì 2 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 visite gastroenterologiche ;

; martedì 2 aprile dalle ore 13.00 alle ore 14.00 visite cardiologiche ;

; martedì 2 aprile dalle ore 13.00 alle ore 17.00 colloqui psicologici ;

; martedì 2 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00 chirurgia coloproctologica e del pavimento pelvico (colloqui).

L’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio:

mercoledì 3 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.30 screening cardiologici per pazienti che non hanno patologie conclamate ;

; venerdì 5 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 screening cardiologici a pazienti che non hanno patologie conclamate.

L’Istituto Clinico San Siro:

martedì 2 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, screening diabetologici con misurazione della glicemia a pazienti che non hanno patologie conclamate e che non sono in cura dal diabetologo ;

; mercoledì 3 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, consulenze cardiologiche e ECG a pazienti che non hanno patologie conclamate e che non sono in cura dal cardiologo ;

; giovedì 4 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 screening e visita per il glaucoma a pazienti che non hanno patologie conclamate.

Casa di Cura La Madonnina:

martedì 2 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.15 e mercoledì 3 aprile, dalle ore 13.00 alle 15.30 e dalle 16.00 alle 17.00, visite endocrinologiche a pazienti che non hanno patologie conclamate ;

; martedì 2 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 14.00, mercoledì 3 aprile, dalle ore 10.00 alle 11.30, dalle ore 13.30 alle ore 14.00 e giovedì 4 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 15.40, visite cardiologiche + ECG a pazienti che non hanno patologie conclamate ;

; martedì 2 aprile dalle ore 15.00 alle ore 15.40, visite ginecologiche senza ecografia a pazienti che non hanno patologie conclamate ;

; mercoledì 3 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 11.20 visite ginecologiche con ecografia a pazienti che non hanno patologie conclamate ;

; mercoledì 3 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 19.40, visite urologiche a pazienti che non hanno patologie conclamate.

Palazzo della Salute:

mercoledì 3 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, screening per la salute della tiroide.

Centri Smart Clinic:

giovedì 4 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il centro Smart Clinic presso l’Esselunga di viale Certosa a Milano offrirà screening posturali ;

; mercoledì 3 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 il centro Smart Clinic presso la Corte Lombarda a Bellinzago offrirà ECG, mentre dalle ore 11.15 alle ore 13.30 screening posturali ;

; venerdì 5 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il centro Smart Clinic presso il Bicocca Village a Milano offrirà screening posturali ;

; martedì 2 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 11.10 il centro Smart Clinic di Pieve Fissiraga offrirà ECG e mercoledì 3 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 11.45 screening posturali.

Per informazioni e prenotazioni consultare le modalità indicate al seguente sito web: https://www.grupposandonato.it/

