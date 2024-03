(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 marzo 2024 – Via libera dell’Aula della Camera alla conversione in legge del decreto sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 con 143 voti favorevoli, 49 contrari e 63 astenuti. Il provvedimento è stato licenziato dall’Aula di Montecitorio senza modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura al Senato e diventa quindi legge.

Redazione