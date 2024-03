Legnano. Presentato il programma della seconda rassegna cinematografica

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 26 marzo 2024 – Il Cineforum M.P.B. presenta il calendario della seconda rassegna cinematografica in programma dal 10 aprile al 5 giugno 2024 al Cinema Sala Ratti di Legnano. La rassegna in collaborazione con le associazioni aderenti è un invito alla bellezza di incontrarsi al Cinema.

Otto registi cinematografici di tre continenti e cinque paesi ci presentano con le loro opere uno sguardo sul presente con film che raccontano con la magia del cinema il presente e il passato superando confini e barriere culturali. Il Cinema con le sue storie, la condivisione con le realtà cittadine che partecipano alla rassegna sono eventi che fanno apprezzare la bellezza di essere spettatori non indifferenti.

Buona visione da Famiglia Legnanese, UALZ (Università degli anziani di Legnano e Zona), ANPI (Associazione Partigiani d’Italia), Camera del Lavoro CGIL -Ticino Olona), CAI (Club Alpino Italiano), Consulta dei Nuovi Cittadini, Filo Rosa Auser, LILT (Lega italiana lotta contro i tumori), Cineforum Marco Pensotti Bruni.



Redazione