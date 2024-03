Omicidio Cesano Boscone, il Centro Destra: “Escalation di episodi criminali: a Cesano è allarme sicurezza”

(Mi-lorenteggio.com) CESANO BOSCONE, 26 marzo 2024 – Tre accoltellamenti, un’aggressione violenta e il tentativo di un 33enne, poi risultato attenzionato dalla Questura milanese per i suoi problemi psichiatrici, di entrare nella scuola materna Don Sturzo. Tutto questo nell’arco di un solo mese. Sono questi i numeri che preoccupano le forze civiche e politiche del centro destra cesanese.

“I cesanesi hanno il diritto di sentirsi sicuri nella propria città, ma la situazione attuale, come ci raccontano le cronache, è a dir poco allarmante. Con l’ultimo episodio, l’omicidio di ieri notte, si è raggiunto l’apice della violenza trasformando le vie del nostro Comune in un Bronx. Proprio questa etichetta di periferia violenta e questa situazione che genera nei cittadini un senso di disagio profondo e di paura, sono ciò vogliamo contrastare, cambiare. – commenta Adriana Gammino, candidato sindaco della coalizione composta da Cesano Civica per Adriana, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati – Per farlo, però, bisogna voltare pagina e attuare una politica sulla sicurezza più seria e concreta, che permetta ai nostri concittadini di vivere in sicurezza ogni angolo della città”. Come? Illuminando a giorno ogni zona del territorio e, in sinergia con gli altri comuni, aumentando la preuomini in divisa sul territorio che dovrà essere pattugliato anche nelle ore notturne. Riqualificando le zone depresse evitando così il formarsi di sacche di criminalità. Potenziare le telecamere sul territorio.

