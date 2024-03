REVISIONE PAC. ASSESSORE BEDUSCHI: FINALMENTE SI RENDE GIUSTIZIA AL SETTORE AGRICOLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – “La revisione della PAC è la prima vera buona notizia che l’Europa ci dà dopo tanta attesa. Finalmente si avverte un cambio di rotta e la ragione prevale sull’ideologia e gli algoritmi che stavano per condannare la nostra agricoltura alla resa perché messa nelle condizioni di non poter competere di fronte a chi delle regole, della qualità dei prodotti e della salute dei consumatori se ne è sempre infischiato”. L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, commenta l’approvazione proposta dalla Commissione europea di una revisione mirata di alcuni atti della Politica agricola comune (Pac).

“Oggi – conclude Beduschi – vengono riconosciute le ragioni dei nostri agricoltori e di chi, come Governo e Regione Lombardia, si è schierato dalla parte di un settore accusato e criminalizzato in modo folle. Adesso aspettiamo di dare concretezza a questa svolta per avere una politica agricola su misura delle specificità di ogni territorio”.

