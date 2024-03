TRANSIZIONE DIGITALE. DOMANI LAYLA PAVONE ALL’EVENTO INTERNAZIONALE “CLUSTERS MEET REGIONS”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10 a Palazzo Lombardia, la coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, interverrà all’evento internazionale “Clusters meet Regions”, organizzato per la prima volta in Italia dalla European Cluster Collaboration Platform (ECCP), per conto della Commissione Europea ed in collaborazione con il Cluster AFIL e Regione Lombardia.

L’iniziativa, che ha per tema la Twin Transition negli ecosistemi italiani e l’agenda europea per la sostenibilità, si propone di analizzare l’efficacia di politiche e strategie a livello centrale e locale, presentare modelli innovativi e scelte strategiche adottate da diverse regioni italiane ed europee e facilitare opportunità di networking.

Layla Pavone interverrà alla tavola rotonda di apertura della seconda giornata dell’evento, dal titolo “Smart Communities and the citizens’s perspective on sustainability”, insieme a Pierluigi Petrali, direttore Digital Innovation Hub Lombardia, Massimiliano Brigonzi, Research & Design Team Lead di Mind the Bridge, Beatrice Diano, Project Manager di Valore Italia e Susy Longoni, Head of International Projects di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria.

L’incontro è in programma presso la Sala Biagi, al primo piano del Nucleo 4, in piazza Città di Lombardia 1.

Redazione