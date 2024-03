Usmate Velate. Via Cavour: al via l’asfaltatura dei marciapiedi

Il cantiere nel centro di Usmate procede sulla base del progetto esecutivo approvato



(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 marzo 2024 – Prosegue secondo cronoprogramma il cantiere di via Cavour: dall’inizio della settimana, sono in corso i lavori di asfaltatura del tratto di marciapiede situato in prossimità dell’oratorio parrocchiale e il completamento del dosso rallentatore di velocità. Le opere prevedono la realizzazione di uno spazio per la mobilità dolce largo 2.50 metri, finalizzato a garantire la piena sicurezza di pedoni e ciclisti.

Si procederà poi con la definizione della nuova piazzetta antistante la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes e l’allargamento del marciapiede che prosegue lungo l’asse del centro di Usmate. In questo caso, la larghezza del marciapiede sarà leggermente inferiore ai 2 metri come previsto dal progetto esecutivo approvato nel 2023 dalla giunta comunale. Verranno inoltre completamente rifatti i marciapiedi esistenti, tutta la via sarà oggetto di riasfaltatura e ulteriori lavorazioni saranno previste in via Mirasole per un importo complessivo di 409.000 euro lordi.

I lavori di riqualificazione di via Cavour sono stati voluti dall’Amministrazione Comunale al fine di superare le problematiche esistenti, intervenendo in un’arteria centrale sulla quale sono presenti importanti realtà sociali, religiose ed educative col miglioramento della mobilità dolce e la valorizzazione degli spazi pubblici.

Redazione