(mi-lorenteggio.com) Varese, 26 marzo 2024 – Intorno alle ore 15.45 di oggi, in via Walder, il località Biumo, un uomo di 39 anni è stato soccorso in strada dalla Polizia e da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, per una ferita di arma da fuoco al bacino e a una gamba. Dopo, le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.