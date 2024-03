Arte contro il Bullismo, a Milano la prima tappa della mostra itinerante “Lasciami volare”

Seven Art Srl, Stardust e il Movimento Spirale di luce insieme per sensibilizzare i giovani e la scuola

Sabato 6 Aprile 2024 ore 10

Presso Moysa, via Giacomo Watt, 32, Milano

Per l’occasione verrà presentato l’inedito di Francesco Boccia “Lasciami volare”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2024 – A seguito dell’escalation di violenza che sta emergendo tra i giovanissimi, un adolescente su due è vittima di bullismo o cyberbullismo, Seven Art (il primo marketplace per la compravendita di opere d’arte che registra in blockchain pagamenti in criptovalute ed euro ed i cambi di proprietà) e Stardust (ritenuta la società più rappresentativa del rapporto tra la generazione “Z” ed il mondo “social”) con la collaborazione del Movimento Spirale di luce annunciano una mostra-evento, la prima di una serie di tappe in Italia, per unire l’arte al sociale e sensibilizzare le nuove generazioni.

L’evento si aprirà con i saluti dei Founder di Seven Art – Raluca Vatavu ed Alan Tonetti, di Wally Bonafé del Movimento Spirale di Luce e proseguirà con l’intervento del Magistrato Dott. Fabio Roia, attuale Presidente del Tribunale di Milano, che terrà un discorso inerente al tema del bullismo, per sensibilizzare il pubblico ed in particolare le nuove generazioni ai valori del rispetto, dell’amicizia e della generosità, in contrasto ad odio e violenza.

Sette classi di giovani studenti italiani parteciperanno al discorso del Dott. Roia tramite collegamento online, con l’eccezionale opportunità di porre domande sul tema.

Vi sarà inoltre l’intervento di due noti influencer di Stardust, che arricchiranno la conversazione coinvolgendo il giovane pubblico.

La sensibilizzazione continuerà attraverso l’arte con la presentazione della dott.ssa Giuliana Poli delle opere di Wally Bonafé, Amalia Caracciolo e Katalin Kollar, artiste del Movimento Spirale di luce, aventi come tema la lotta contro il bullismo, a cui seguirà Francesco Boccia, cantautore e compositore della canzone “Grande Amore” del gruppo musicale Il Volo, il quale per l’occasione presenterà l’inedito “Lasciami volare”, canzone che intende diventare l’emblema musicale del “no al bullismo”.

L’evento sarà presentato dalla scrittrice e giornalista Giuliana Poli insieme ad Alan Tonetti – nft strategist n. 1 al mondo.

A conclusione dell’evento saranno annunciati i vincitori del concorso artistico indetto da Seven Art Srl a cui hanno partecipato i giovani studenti.

Secondo Raluca Vatavu CEO & Founder di Seven Art “la bellezza è una scelta di vita, una forma-pensiero positiva ed è l’importanza di questo valore che vorremmo trasmettere noi di Seven Art alle nuove generazioni: esse verranno rappresentate da sette scolaresche provenienti da tutto il territorio nazionale presenti all’evento sia online che in presenza: abbiamo avuto conferme dalle classi di Vibo Valentia, Pomigliano D’Arco, Agrigento, Brindisi, Falconara, Sulmona e Milano: esse ascolteranno la lezione sul bullismo del Giudice Fabio Roia, ma saranno anche protagoniste di un concorso con premiazioni finali avente ad oggetto opere d’arte nelle quali i giovani partecipanti potranno esprimere nella massima libertà espressiva artistica, l’esaltazione del bello, del rispetto e dell’amicizia, deterrenti naturali di ogni forma di vessazione e violenza nei confronti del prossimo”.

