EQUITA annuncia i vincitori della sesta edizione del Premio EQUITA per Brera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2024 – EQUITA, la principale banca d’affari indipendente italiana, rinnova il suo impegno verso la didattica e la ricerca nelle discipline artistiche ospitando per la prima volta nei propri uffici la sesta edizione del Premio EQUITA per Brera.

Il Premio, nato nel 2018 e parte del più ampio progetto di collaborazione tra EQUITA e Accademia di Belle Arti di Brera, è rivolto al supporto e alla promozione degli studenti e dei giovani artisti talentuosi dell’accademia meneghina.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA e Presidente di Fondazione EQUITA, ha commentato: “L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione degli studenti appartenenti ai corsi di laurea triennale e magistrale. È sempre bello poter osservare così tanto talento in artisti così giovani. Quest’anno in particolare, abbiamo avuto il piacere di ospitare anche molte opere di studenti internazionali. Iniziative come questa ci rendono estremamente orgogliosi di poter continuare ad affiancare i giovani nei loro percorsi di crescita”.

Una giuria mista EQUITA, Accademia di Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus ha selezionato, da una proposta iniziale di 22 opere, tre vincitrici: Manon Laetitia Camille Bianchi, Chiara Carlino e Alice Zeni.

Oltre alle opere premiate, la giuria ha attribuito una menzione d’onore agli studenti Pietro Coppi, Alberto Lauretta, Massimo Pugliese e Nazar Strelyaev-Nazarko per i loro lavori eccellenti.

Le opere vincitrici di questa sesta edizione del Premio, come di consueto, saranno acquistate da EQUITA e verranno esposte presso gli uffici di Via Turati 9 a Milano, entrando ufficialmente a fare parte della collezione privata dedicata all’iniziativa.

