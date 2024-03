Legnano. Dantedì, Dante e la natura

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 27 marzo 2024 – Venerdì 29 marzo, la conferenza del prof. Gianni Vacchelli: “Ri-leggere la Commedia in tempi di crisi climatica”

In occasione del “Dantedì”, venerdì 29 marzo alle 21 a Palazzo Leone da Perego il professor Gianni Vacchelli terrà la conferenza Dante e la natura: ri-leggere la Commedia in tempi di crisi climatica. Sarà un incontro dedicato al tema della natura nell’opera di Dante, con risonanze profonde sull’attualità che vede il Pianeta interessato da una inquietante e radicale crisi ecologica.

La lezione apre Dante poeta e maestro in tempi di crisi antropologica, la rassegna che si completerà con altre tre lezioni dantesche, sempre tenute dal professor Vacchelli, in programma al Castello in estate.

Ingresso libero, senza prenotazione

