(Mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2024 – Code lungo le tangenziali e traffico intenso per le abbondanti piogge. In particolare, lungo la Tangenziale Ovest codada di 8 km tra S.S. 33 Rho/Legnano e S.S. 494 Vigevano/MI – Lorenteggio in direzione A1 Bologna causa incidente tra piuveicoli ora risolto e carreggiata libera, in cui sono rimaste coinvolte sei persone, che sono state soccorse da 4 ambulanze e due automediche, che hanno soccorso i feriti in codice giallo.

V. A