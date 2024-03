(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 marzo 2024 – Nella serata, mentre su imperversava una forte perturbazione, intorno alle ore 22.30, un albero ad alto fusto è caduto in piazza Cambiaghi, nel tratto adiacente tra via Colombo e Spalto Piodo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso l’albero; l’operazione si è conclusa stamane.

V. A.