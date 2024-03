Pallavolo. Serata magica, Allianz Milano vince 3-0 e va in semifinale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2024 – PalaBanca Sport gremito, è gara 5 dei quarti di finale play off del resto. Dopo una serie sempre in equilibrio esce uno 0-3 difficile da pronosticare. Allianz Milano sfodera del resto la partita perfetta. Ogni set resta in equilibrio fino a quando la squadra di coach Piazza mette sempre il break che si rivela decisivo e diventa irraggiungibile. Una vittoria di squadra, con il giovanissimo Reggers interprete di una delle sue migliori prestazioni stagionali. Alla fine Milano festeggia e Piacenza esce dalla competizione con tanto rammarico, ma comunque tra gli applausi del PalaBanca.



La partita.

Si riparte con le stesse formazioni delle prime tre gare: Piazza mette Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Ishikawa schiacciatori, Loser e Vitelli al centro e Catania libero. Mergarejo è però pronto a dare il consueto contributo e poter contare su un giocatore simile è ancora l’arma in più per Milano. Anastasi risponde con Brizard in diagonale a Romanò, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, libero Scanferla.

Primo punto per Yuri Romanò che festeggia così l’arrivo della piccola Bianca, sua prima figlia nata questa mattina. Si parte neanche a dirlo in equilibrio, primo break Piacenza sul 6-3 propiziato da Romanò e da un muro di Lucarelli. Il servizio vincente di Kaziyski e un muro di Vitelli ricuciono 8-8. Il 13-13 è un gran punto di Loser che riceve e va in primo tempo. Non si esce però dall’equilibrio perfetto fino al primo vantaggio di Milano propiziato da una pipe di un pimpante Kaziyski 17-18. Due azioni e la Gas Sales ribalta 19-18 con primo time out chiesto da coach Piazza. Sul 19-19 dentro Mergarejo per Kaziyski, Reggers mura Lucarelli ed è Anastasi a fermare il gioco sul 19-20. Entra Andringa per Leal sul 20-21 Milano, ma Reggers ferma ancora Lucarelli e sul prosieguo dell’azione Ishikawa mette il 22 poi Allianz allunga 20-23. Anastasi mette Gironi in battuta e Recine su Lacarelli, ma Vitelli risponde con un attacco da riscaldamento nei tre metri. Nuovo time out Anastasi e tre setpoint Allianz. Ne basta uno alla squadra di Piazza, perché Reggers colpisce anche dai nove metri.

La Gas Sales parte meglio nel secondo parziale e mette subito due punti di vantaggio nel turno di servizio, fino al 7-7 propiziato da un’altra bella battuta di Reggers. Torna avanti Piacenza 11-9 e Piazza ferma il gioco. Mergarejo sostituisce KK e propizia con la battuta uno slash di Porro che riporta la sfida in parità 15-15. Doppio cambio Allianz sul 16-16 dentro Dirlic e Zonta. Loser schiaccia un pallone dei suoi nei tre metri, poi Leal manda out una palla molto complicata e sul primo vantaggio Milano 17-18, Anastasi chiede tempo. Ancora la battuta di Porro a mettere in difficoltà la ricezione emiliana. Ishikawa chiude un’azione lunga per il 17-20. Entra Ricci per Caneschi, ma Loser lo ferma subito a muro: 17-21 e secondo time out Anastasi. Romanò firma il cambio palla, doppio cambio Piacenza con Gironi e Bruno Dias. Ancora Reggers sugli scudi 18-23, Allianz sembra imprendibile, il parziale di 6-1 è stato pesante. Sul turno al servizio di Ricci i biancorossi rosicchiano due punti, ma Mergarejo fa il 20-24. Chiude il cubano di Milano 21-25.

Piacenza deve fare qualcosa di più e ci prova subito con un 3-0 iniziale. Va al servizio Vitelli e Allianz fa il 2-3. Pareggia Reggers in serata davvero top sul 6-6 (89% di attacchi punto nel secondo set). Da opposto a opposto risponde Romanò con i due punti fino al 9-7. Ace di Kaziyski aiutato dal net e Milano pareggia subito i conti 10-10. Catania e Porro difendono l’impossibile, chiude KK in pipe il primo vantaggio Allianz 12-13. Prova a tenere quel piccolo vantaggio Milano, la Gas Sales risponde colpo su colpo, ma sembra avere meno energia delle ultime gare. Doppio cambio Allianz dentro Dirlic e Zonta per una rotazione sul 16-17. Dentro Andringa per Leal sul 17-18. Entra anche Gironi per la battuta, ma Milano mantiene il punto in più, che diventano due con time out Anastasi sul 18-20 di Reggers dopo una difesa di Mergarejo. Ishikawa porta a +3 Allianz. Serve fuori Brizard 19-22. Fuori pure il servizio di Lucarelli, arriva il punto 23 per Milano. Simon mette una palla corta, Ishikawa arriva in qualche modo, ma Anastasi chiama il video check per “palla a terra”. Le telecamere non riescono a giudicare l’azione, Zavater opta per una salomonica contesa. Simon la rigioca lì 22-23. Riceve Vitelli, Ishikawa in pipe regala il primo matchpoint a Milano 22-24. Time out Anastasi. Chiude ancora il Samurai Giapponese 22-25!

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO (21-25, 21-25, 22-25)

Durata set 29’, 28’, 33’ per 1 ora e 30 minuti



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lucarelli 9, Simon 6, Romanò 14, Recine, Caneschi 4, Brizard, Leal 9, Scanferla (L), Gironi, Andringa, Ricci, Hoffer (L2) ne, Alonso ne, Dias. All. Andrea Anastasi. 2° All. Antonio Valentini.



ALLIANZ MILANO: Porro 1, Kaziyski 9, Vitelli 6, Reggers 16, Ishikawa 18, Mergarejo 2, Loser 6, Catania (L), Piano ne, Dirlic, Zonta, Colombo (L2) ne, Innocenzi ne, Starace ne. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.

Arbitri: Marco Zavater di Roma e Giuseppe Curto di Trieste, terzo arbitro Marco Tortù, al video check Riccardo Mutti, segnapunti Daniele Farina. Vedere la partita da vivo è tutta un’altra cosa, ma per chi non riesce a venire al PalaBanca ci saranno la diretta Rai Sport e VBTV.



Note

Spettatori 3.194

MVP Ferre Reggers

Battuta punto Piacenza 3 con 12 errori, Milano 3 con 19 errori. Ricezione Piacenza 56% (18%), Milano 52% (22%). Attacco Piacenza 46%, Milano 56%. Muri punto Piacenza 4, Milano 6.



Il commento di Marco Vitelli:

E’ stata una grande soddisfazione, anche se devo dire che noi ci abbiamo sempre creduto, ci abbiamo creduto con la serie sotto per 2-1, sotto 2-0 per i set in casa. E’ stata una bella soddisfazione anche a livello personale che aspettavo da molto. Se mi aspettavo di chiudere 3-0 stasera? Onestamente no, abbiamo sempre fatto 3-2 contro Piacenza, ma c’era qualcosa di diverso stasera. Adesso domani ci riposiamo, ma dobbiamo già pensare a Perugia e non voglio dire nulla, ma l’anno scorso ci ha portato bene.