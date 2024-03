PD LOMBARDIA – In Monza-Brianza l’ultima tappa dell’Eurotour degli Eurodeputati PD

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2024 – Dopo le tappe nelle province di Pavia, Cremona e Brescia, si conclude oggi in Monza-Brianza l’Euro-tour degli eurodeputati PD. Queste quattro tappe ci hanno permesso di incontrare le aziende dei territori, le delegazioni sindacali e le filiere produttive.

Oggi, in Monza-Brianza, gli Eurodeputati Brando Benifei, Irene Tinagli e Patrizia Toia, insieme al consigliere e vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, al responsabile politiche europee del PD Lombardia Michele Bellini, alla delegata agli enti locali del PD Lombardia Irene Zappalà e ai rappresentanti del PD brianzolo, hanno incontrato rappresentanti di aziende del territorio, rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati, e hanno avuto l’opportunità di pranzare da PizzAut, pizzeria di Monza gestita da ragazze e ragazzi autistici, già vincitrice a febbraio a Bruxelles del ‘Premio del cittadino europeo 2023’.

Dichiarazione di Gian Mario Fragomeli, Consigliere Regionale e Vicesegretario PD Lombardia

“Queste giornate ci hanno permesso di entrare in contatto con realtà molto diverse tra loro, aziende altamente tecnologiche, piccole imprese familiari, associazioni di volontariato, rappresentanti sindacali e associazioni di categoria. Questo non era un tour elettorale, ma una doppia opportunità: di ascolto, da parte nostra, per sentire tutte le istanza da parte delle filiere produttive e confrontarci sulle reali difficoltà di imprese e associazioni, e di restituzione, per valorizzare l’esperienza e il lavoro dei nostri eurodeputati, raccontando le tante misure che hanno portato valore ai nostri territori e alle nostre imprese, come le politiche per la sostenibilità, per l’accesso al credito per le PMI, per nuove tecnologie, in particolare l’AI-Act, la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale”.

La giornata si è conclusa con un evento aperto alla cittadinanza a Agrate Brianza “Le politiche europee e il nostro territorio”, a sostegno del candidato Simone Sironi.

