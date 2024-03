Rho. Risposta dell’Amministrazione comunale alle segnalazioni sulla mensa della scuola Sante Zennaro

Dopo le iniziative dei genitori relative al menù modificato in questi mesi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 marzo 2024 – Nei giorni scorsi sono giunte all’Amministrazione comunale alcune segnalazioni da parte di genitori degli alunni della scuola “Sante Zennaro” di Terrazzano relativamente al servizio mensa. In linea con il percorso di ascolto, avviato in parallelo alla presentazione dei nuovi menù che rispondono alle indicazioni di ATS Milano, il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi, l’Ufficio Scuola ed esponenti di Sodexo incontreranno a breve i genitori per chiarire la situazione e trovare soluzioni adeguate, per il benessere degli alunni.

Al centro dell’attenzione le modifiche al menù, applicate in tutte le scuole rhodensi, e le ricette utilizzate. L’Amministrazione è certa che questo incontro aiuterà a porre in essere miglioramenti su tutte le mense cittadine.

