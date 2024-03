Giappone. Arriva a Milano “UKIYOE: IMMERSIVE ART”, 300 opere dei grandi maestri dell’arte nipponica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 marzo 2024 – A partire da giovedì 4 aprile arriva a Milano “UKIYOE: IMMERSIVE ART”, una mostra immersiva e sensoriale che trasporta i visitatori nei mondi fluttuanti del Giappone attraverso uno spazio visivo tridimensionale. La mostra prenderà vita presso TENOHA Milano – il primo concept store giapponese in Europa nel cuore di Milano – dal 4 aprile al 16 giugno. Negli anni Tenoha ha ospitato numerose esperienze immersive e mostre straordinarie come “Botteghe di Tokyo”, “Fantasmi & Spiriti del Giappone”, “Storie di Donne Samurai” e “Robotland”, contribuendo, grazie alla sua divisione Exhibition, alla diffusione della cultura giapponese.

Dopo il grande successo in Giappone, dove ha raccolto 80.000 visitatori in 50 giorni, questa esposizione approda nella città di Milano, presentando animazioni in 3DCG e mapping di proiezione di altissima qualità. Il suo obiettivo è creare opere d’arte digitali grafiche di elevato livello, fruibili sia dai più piccoli che dagli adulti, basate su oltre 300 opere di rinomati artisti ukiyo-e come Katsushika Hokusai, Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Hiroshige e Kitagawa Utamaro. La mostra offre un’esperienza immersiva che esplora capolavori dinamici che continuano ad affascinare il mondo.

Il percorso attraversa 9 stanze sensoriali arricchite da installazioni che richiamano icone del Giappone e permettono al pubblico di immergersi completamente nel fascino del periodo Edo. Stanza dopo stanza, ci si lascia trasportare nel tempo tra elementi iconici della cultura giapponese come il Monte Fuji, il torii (鳥居), il tradizionale portale rosso shintoista. Le varie opere esplorano anche vari temi dell’ukiyo-e tra cui bijin-ga (ritratti di beltà), yakusha-e (stampe di attori), fukeiga (stampe di paesaggi), kacho-ga (stampe di uccelli e fiori) e musha-e (stampe di guerrieri). Gli intensi colori dell’ukiyo-e, come il rappresentativo “Blu Giappone”, presente soprattutto nella stampa “La grande onda di Kanagawa (神奈川沖浪裏)” di Katsushika Hokusai dalla serie Trentasei vedute del Monte Fuji, e l’attenzione meticolosa ai dettagli degli artisti rivelano gli aspetti più distintivi della cultura giapponese, come la fioritura dei ciliegi, il passare delle stagioni e le vedute paesaggistiche.

L’ukiyo-e, genere artistico tradizionale giapponese emerso durante il periodo Edo, caratterizzato dalle stampe su legno, racconta la storia di un’epoca di sviluppo e stabilità dopo un lungo periodo di tumulto. Il termine giapponese “ukiyo”, inizialmente associato a un mondo fugace e doloroso, assume qui un significato più positivo, quello di “vivere spensieratamente”, riflettendo l’ottimismo e la prosperità appena trovati dell’epoca: il “mondo fluttuante”, appunto.

Per immergersi completamente nel mondo dell’ukiyo-e, i visitatori hanno l’opportunità di partecipare a giochi tradizionali, catturare momenti indimenticabili in scenari spettacolari e apprezzare una visita speciale, arricchita dalla Kimono Experience, un’occasione per indossare splendidi kimono e geta.

