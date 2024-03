Rho. Un daino salvato nell’alveo del Lura a Terrazzano, rimesso in libertà nel Parco delle Groane

Sul posto Polizia Locale, Vigili del fuoco e veterinari di ATS Milano

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 28 marzo 2024 – Un daino è caduto nel pomeriggio di giovedì 28 marzo 2024 nell’alveo del Lura lungo via Terrazzano, all’altezza della storta del fiume vicina ai campi di calcetto. Dopo la segnalazione pervenuta al Comando di Polizia locale sul posto si sono recati alcuni agenti, ma è stato necessario chiedere il supporto dei Vigili del fuoco di Rho e del servizio veterinario di ATS Milano.

Il daino si è prima nascosto sotto il tunnel che ricopre il corso d’acqua, poi si è mosso in diverse direzioni. Appariva spaventato e non si lasciava avvicinare. Per salvarlo è stato necessario addormentarlo con un prodotto narcotizzante somministrato dal veterinario. Una volta sedato, l’animale è stato trasportato fuori dal Lura per essere poi rimesso in libertà, nel Parco delle Groane.

