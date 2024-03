San Giuliano Milanese, incendio in un appartamento, 32 evacuati

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 28 marzo 2024 – Incendio stamane in un palazzo di nove piani in via Donato Bramante 5 dove sono stati evacuati una 32 inquilini, che sono temporaneamente ospitati in una scuola. L’incendio è divampato attorno alle 10.30.

A seguito di evacuazione dell’intero edificio, il personale di AREU ha valutato in posto 32 persone.

Si è resa necessaria l’ospedalizzazione di una sola paziente, una donna di 73 anni, accompagnata in Codice Giallo all’ospedale di San Donato per sintomi da esposizione al fumo.

Intervenuti: 1 mezzo di coordinamento maxiemergenze AREU, 1 automedica, 1 auto infermieristica, 2 ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Redazione