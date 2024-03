(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 28 marzo 2024 – Intorno alle ore 16.35, in viale delle Industrie, 2, è stato segnalato un incendio con esplosione in capannone adibito a lavorazione di ferro/acciaio.

Il personale di AREU in posto ha valutato 11 persone, delle quali 2 sono state ospedalizzate in codice Verde all’ospedale di Vimercate per sintomi da esposizione al fumo.

Intervenuti: automedica, 3 ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

