CESANO BOSCONE. SETTIMANA SANTA, LE PARROCCHIE INSIEME PER LA VIA CRUCIS – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 marzo 2024 – Questa sera, nonostante il maltempo, nell’ambito delle iniziative della Settimana Santa, si è svolta la Via Crucis dal Parco Pertini alla chiesa di San Giovanni Battista, alla quale hanno partecipato tutte e tre le parrocchie della Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, in concomitanza con la processione al Colosseo di Papa Francesco. Infatti, in chiesa vi era uno schermo con il collegamento alla processione romana.

Nel pomeriggio, la via Crucis all’Istituto Sacra Famiglia è stata presieduta da Mons. Franco Agnesi.

In Duomo a Milano, invece, l’Arcivescovo Delpini ha presieduto le celebrazioni per il Venerdì Santo.

LE PROSSIME INIZIATIVE DELLA SETTIMANA SANTA E ALTRE INFORMAZIONI UTILI

SABATO SANTO 30 MARZO

San Giustino : ore 8,00 Lodi e celebrazione al mattino

San Giovanni Battista: ore 8,30 Celebrazione al mattino

Sant’Ireneo: ore 9,00 Lodi

San Giustino: mattinata Incontro per diciottenni e giovani

San Giovanni Battista: ore 14,30 Ritrovo bambini e famiglie dell’Iniziazione Cristiana per visita ai sepolcri, in bicicletta

Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE in

San Giovanni Battista (con Battesimi) – San Giustino – Sant’ Ireneo



DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE

DEL SIGNORE 31 marzo

San Giovanni Battista: S. Messe: Ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00 – 21,00

San Giustino: S. Messe: Ore 9,00 – 11,00

Sant’Ireneo: S. Messe: Ore 10,30



Lunedì dell’Angelo 1 Aprile

San Giovanni Battista: S. Messe: Ore 10,00 con due battesimi – 18,00

San Giustino: S. Messe: Ore 9,00

Sant’Ireneo: S. Messe: Ore 10,30



SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE

LE MAMME IN ATTESA DI UNA NUOVA NASCITA…

Lunedì 8 aprile alla S. Messa delle ore 18 in San Giovanni Battista sono invitate in maniera particolare le mamme

in attesa di un figlio/a. Chi intende essere presente lo faccia presente direttamente al parroco don Luigi

VENERDÌ 5 APRILE:

Verrà a Mons. Linus Neli amico di don Luigi attualmente Arcivescovo

di Imphal in India.

Celebrerà la S. Messa delle ore 18.00 in San Giovanni Battista e al termine in

oratorio cena multietnica in condivisione (porta anche tu qualche cosa) assaporando specialità indiane ed italiane.

Per partecipare dare il nome presso l’ufficio parrocchiale San Giovanni Battista entro giovedì 4 Aprile.

Vittorio Aggio