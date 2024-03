Franca Di Nuovo riconfermata all’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 marzo 2024 – La Dottoressa Franca Di Nuovo, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dell’Anatomia Patologica dell’ASST Rhodense, nei giorni scorsi è stata riconfermata all’unanimità dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome quale componente dell’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere.

La riconferma costituisce per l’ASST Rhodense un grande riconoscimento, frutto dell’impegno e della dedizione messi in campo da Franca Di Nuovo nell’ambito della gender medicine in ambito ospedaliero e territoriale, anche mediante attività di ricerca svolte nel Centro di Ricerca per la Medicina di Genere attivo da molti anni in ASST Rhodense.

L’Osservatorio nazionale sulla Medicina di Genere, istituito nel settembre del 2020, ai sensi del Comma 5 dell’art.3 della Legge 3/2018, ha la funzione di monitorare l’attuazione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere predisposto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Franca Di Nuovo, Referente per la Medicina di Genere della Regione Lombardia, coordina inoltre la rete di tutti i referenti della medicina di genere presenti nelle ATS, ASST e negli IRCCS pubblici e privati.