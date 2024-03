GIOVANE SCOMPARSO COLICO, PRESIDENTE FONTANA: BELLA NOTIZIA, UN RIGRAZIAMENTO A CHI HA CONTRIBUITO A RITROVAMENTO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024 – “Un ringraziamento, partendo dalle Forze dell’ordine, a tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per chiudere positivamente questa vicenda”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui profili social, definisce “una bella notizia” il ritrovamento del giovane Edoardo Galli scomparso giorni fa dalla sua casa di Colico. “Una storia a lieto fine per la sua famiglia e per la comunità di Colico” chiosa il governatore.

Edoardo è stato riconosciuto intorno alle 7.40 di ieri in Stazione Centrale a Milano da una donna che lo ha visto vicino ad una biglietteria automatica. La passeggera ha confrontato l’immagine diffusa in questi giorni sui social e dalla stampa e ha subito chiamato una addetto delle ferrovie che si trovava lì vicino.

Redazione