Cesano Boscone. Piazza Mons. Moneta: al via i lavori nel parcheggio

L’intervento inizierà martedì 2 aprile e proseguirà per circa due mesi. Sarà eseguito in diverse fasi per consentire l’utilizzo di parte dei parcheggi. Si risolve un problema che si trascina da molti anni



(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 marzo 2024 – Realizzato dall’operatore che ha costruito il complesso residenziale tra piazza Monsignor Moneta, via Rimembranze e Nazario Sauro, il parcheggio sopraelevato di fronte all’Istituto Sacra Famiglia aveva bisogno di interventi urgenti di manutenzione. Ma il Comune non poteva programmare, fino a poco tempo fa, degli interventi.

Infatti, dopo il fallimento della società edile, la gestione dell’area era passata nelle mani di un curatore fallimentare che aveva proposto cifre troppo alte per l’acquisizione, anche da parte di qualsiasi privato che avrebbe dovuto attenersi ai vincoli di uso pubblico, con tariffe calmierate, previsti dalla convenzione urbanistica stipulata col costruttore. Inoltre, proprio perché l’area era privata, l’amministrazione comunale non poteva utilizzare risorse pubbliche.

Da qui la decisione, tre anni fa, di partecipare a un’asta che ha permesso di far rientrare il parcheggio nel patrimonio comunale e pianificare così gli interventi di manutenzione necessari.

Il cantiere sarà aperto il 2 aprile e prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione, del sottofondo e dello strato di sabbia per posizionare degli autobloccanti e sostituire, eventualmente, la guaina laddove risulti deteriorata.

«L’intervento – spiegano il primo cittadino Salvatore Gattuso e l’assessore ai lavori pubblici Marco Pozza – durerà circa due mesi e verrà eseguito per fasi, delimitando di volta in volta l’area di cantiere in modo da consentire il parziale utilizzo del parcheggio. In questo modo, vorremmo limitare il più possibile il disagio per i fruitori dell’area di sosta così come per i clienti diretti agli esercizi commerciali della piazza o alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia».

L’intervento sarà realizzato nell’ambito di un appalto di manutenzione straordinaria delle strade (impegno complessivo di circa 340 mila euro) e prevede un investimento di circa 80mila euro.

