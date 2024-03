Cesano. Notte di Pasqua violenta al Q.re Giardino, due interventi di soccorso

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 marzo 2024 – Questa sera due interventi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e dei Carabinieri sono stati effettuati nel giro di due ore al Q.re Giardino.

Nel primo episodio, avvenuto intorno alle ore 20.15 , in via Brunelleschi, è stata soccorsa una donna di 53 anni per una aggressione. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco insieme ai Carabinieri. Fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il secondo evento è avvenuto alle 22.20 in via delle Betulle 1, davanti a supermercato, dove i soccorsi sono stati richiesti, sempre per un’aggressione, per un ragazzo di 24 anni, che è stato medicato dal personale sanitario di un’ambulanza ed è trasportato in codice verde in ospedale. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Alle 20.40, in via Cellini, vicino al Q.re Giardino una donna di 76 anni è stata investita e trasportata in codice giallo in ospedale.

V. A.