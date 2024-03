TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 1° al 7 aprile

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

1° – 7 aprile

1° aprile

14.30 – 18.30 Esperienza | Triennale Playground

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Durante il weekend Triennale è a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento. Si potrà provare Compo-Scompo, il gioco collaborativo progettato dall’illustratrice e artista Olimpia Zagnoli. Saranno a disposizione gli albi illustrati della collezione di Triennale, carta e colori per disegnare e liberare la fantasia.

3 aprile

19.30 FOG Festival | The game – Trickster-p

Esperienza a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

In The game il pluripremiato duo svizzero Trickster-p, da sempre aperto a forme di ricerca e sperimentazione, simula le norme della nostra società e del suo rapporto con le dinamiche economiche. Catapultati su una piccola isola, i partecipanti divisi in squadre si troveranno a decidere su quali basi organizzare un appezzamento di terra, puntando a incrementare le proprie risorse attraverso mirate strategie. Giocatrici e giocatori potranno così sperimentare le dinamiche della nostra contemporaneità, la relazione tra libera scelta e condizionamenti sociali, sviluppando possibili strumenti collettivi di cambiamento.

4 aprile

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

16.00 e 19.30 FOG Festival | The game – Trickster-p

Esperienza a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

18.30 Incontro | Progettare Futuri Possibili – Il Docufilm

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Un documentario indipendente che racconta l’esperienza di co-progettazione di tre giovani creativi, vincitori del concorso Progettare Futuri Possibili, che hanno attraversato i principi del Metodo Albini in Casa Albini in Sardegna, vivendo un percorso di crescita personale e professionale. Progettare Futuri Possibili è un format annuale in 5 fasi, ideato da Fondazione Franco Albini e Franco Albini Academy promosso e sviluppato insieme a Rubner Haus. Un format che parte da un concorso dedicato ai giovani talenti e che termina con un’installazione permanente ad Aglientu in Sardegna a servizio della comunità e delle attività della Franco Albini Academy. L’obiettivo è la realizzazione di progetti architettonici, di design e installazioni artistiche per la creazione di una Cittadella dell’Ispirazione.

18.30 Incontro | Arganto. Gabriele Devecchi, Between Art & Design

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Arganto. Gabriele Devecchi, Between Art & Design è un podcast in sei puntate che racconta Gabriele Devecchi (Milano, 1938 – 2011), artista e designer, architetto, orafo e docente, erede di una argenteria fondata dal padre a Milano. Durante l’incontro si riflette sul lascito di questa figura straordinaria, attraverso gli occhi di critici e designer. Intervengono: Alice, Giacomo e Matteo Devecchi, Archivio Devecchi; Alberto Saibene, autore; David Plaisant, giornalista e host del podcast; Francesca Picchi, critica del design; Domenico Quaranta, curatore, storico dell’arte e critico. Modera: Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

19.30 FOG Festival | Bérénice. Da Jean Racine – Romeo Castellucci

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Berenice, Tito e Antioco, protagonisti della Bérénice, da Jean Racine, sono al centro di una riscrittura che va oltre il doloroso triangolo amoroso e politico che li coinvolge, svelando la storia di una donna che affonda, il cui silenzio è fragoroso come il suono della propria voce. Romeo Castellucci, Grand Invité di Triennale Milano per il quadriennio 2021 – 2024, avvicina il contemporaneo attraverso un classico del teatro in grado di cogliere la disfunzione della nostra epoca. In un universo fantasmagorico popolato da presenze spettrali, Isabelle Huppert, uno dei nomi più importanti del cinema e del teatro contemporaneo, è accompagnata dalle musiche di Scott Gibbons e dai costumi di Iris Van Herpen.

5 aprile

16.00 e 19.30 FOG Festival | The game – Trickster-p

Esperienza a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

18.00 FOG Festival | Dimitris Papaioannou in dialogo con Romeo Castellucci

Incontro sold out

Tra gli artisti più originali del nostro tempo, Dimitris Papaioannou dialoga con Romeo Castellucci, Grand Invité di Triennale Milano per il quadriennio 2021-2024. Un confronto sulle nuove frontiere del teatro contemporaneo, sui suoi limiti e confini. Dimitris Papaioannou è pittore, illustratore e ora coreografo affermato. Affascina il pubblico di tutto il mondo con opere sceniche monumentali in cui ogni immagine diventa una rivelazione estetica. Il suo teatro fonde danza sperimentale, teatro fisico e performance in spettacoli surreali, onirici e coinvolgenti. Nato in Grecia, attualmente Papaioannou vive e lavora ad Atene. I suoi lavori sono stati presentati in festival e teatri in Europa, Asia, Australia e America. Tra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto l’European Theater Prize (2017), due nomination agli Emmy (2016) e altrettante agli Olivier Award (2019, 2022).

19.30 FOG Festival | Bérénice. Da Jean Racine – Romeo Castellucci

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

6 aprile

15.30 Laboratorio | Bamboo Building

Laboratorio a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Un’attività che coinvolge famiglie e bambini nella costruzione di strutture e piccoli villaggi in bambù. La tecnica utilizzata, quella della cupola geodetica ideata da Richard Buckminster Fuller e portata da lui in Triennale in occasione della 10ª Esposizione Internazionale nel 1954, permetterà di creare infinite composizioni di piccole abitazioni sostenibili, combinando bastoni di bambù in forme sempre nuove.

16.00 e 19.30 FOG Festival | The game – Trickster-p

Esperienza a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

19.30 FOG Festival | Bérénice. Da Jean Racine – Romeo Castellucci

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

7 aprile

15.30 Laboratorio | Archivi emotivi

Laboratorio a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone un’attività per bambini e famiglie che nasce dalla documentazione dell’archivio fotografico di Triennale Milano, ora disponibile in Cuore – Centro studi, archivi, ricerca. Bambini e bambine saranno immersi negli archivi alla ricerca di sogni, bisogni e memorie, che li guideranno in un viaggio in oltre 100 anni di storie di Triennale Milano.

16.00 FOG Festival | Bérénice. Da Jean Racine – Romeo Castellucci

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

