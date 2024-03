Maltempo in Lombardia: oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e taglio piante

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2024 – In Lombardia, a causa del maltempo e del vento, da stanotte sono portati a termine dalle squadre dei Vigili del fuoco oltre 150 interventi per allagamenti e taglio di piante pericolanti, la maggior parte di questi nel territorio di Milano e Varese.

In via Rovera a Gavirate (Varese) nella notte una voragine si è aperta a causa del cedimento del manto stradale ampia cinque metri e profonda sei metri.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, i vigili del fuoco volontari di Laveno oltre alla Protezione Civile per circoscrivere il cedimento.

A Cesano Boscone, due squadre sono intervenute al Q.re Tessera per mettere in sicurezza delle scossaline.

ALLERTA ARANCIONE, DALLE ORE 18, PER RISCHIO IDROGEOLOGICO



Prosegue allerta gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte

Milano, 31 marzo 2024 – Persiste l’allerta meteo gialla (ordinaria) con rischio idraulico, temporali e vento forte. Passa invece da giallo ad arancione (moderata), a partire dalle 18 di oggi, l’allerta per rischio idrogeologico, secondo l’aggiornamento appena emanato dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

V. A.