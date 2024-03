(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2024 – Intorno alle ore 14.05, in viale Giovanni da Cermenate, all’altezza con l’incrocio con via Isimbardi, è avvenuto un incidente stradale tra un’auto e una moto. Per l’impatto e e per la caduta, il motociclista, un 32enne è stato soccorso dal personale sanitario di un’automedica, di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.