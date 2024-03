Partita a San Siro tra Inter ed Empoli: linee 16, 49, 64, 78 e 80 deviate

Lunedì 1° aprile, prima, durante e dopo la partita, alcune linee sono deviate.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2024 – Pasquetta a San Siro per l’Inter, impegnata contro l’Empoli nella 30esima giornata di Serie A.

Lunedì 1 aprile alle ore 20:45 l’Inter sfiderà l’Empoli, nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. La sfida tra nerazzurri e toscani offre diversi spunti e curiosità statistiche.

I MEZZI DEVIATI

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Redazione