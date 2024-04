EDOLO. SMOTTAMENTI ED ESONDAZIONI IN VAL CAMONICA – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 1 aprile 2024 – Esondazione di alcuni torrenti e smottamenti a Edolo in Val Camonica, vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre: evacuate 15 persone residenti in una zona allagata. Istituita una Unità di Comando Locale (UCL) per il coordinamento dell’intervento.