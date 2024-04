Incidente a Olgiate Comasco, grave 14enne travolta in bici

(mi-lorenteggio.com) Olgiate Comasco, 1 aprile 2024 – Intorno alle ore 19.30, in via della Repubblica, nel tratto adiacente all’omonimo parco, una ragazzina di 14 anni, con una dinamica in fase di accertamento, è stata travolta in bici, riportando gravi ferite sia per l’impatto che per la caduta. Sul posto è giunta un’automedica e un’ambulanza, mentre da Como è giunto l’elisoccorso. La ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, in gravi condizioni. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che dopo aver bloccato temporaneamente il traffico per permettere le operazioni di soccorso, hanno fatto tutti i rilievi.

V. A.