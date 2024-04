Incidente in Tangenziale Nord, grave motociclista 25enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2024 – Lungo la Tangenziale Nord Coda, alle ore 22.30, ci sono ancora di 2 km tra S.P. 9 Vecchia Valassina/Erba e S.P. 131 Nova Milanese/Muggiò in direzione sud A1 Bologna a causa di un incidente, avvenuto intorno alle ore 21.10, in cui, un motociclista di 25 anni, per cause in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra con la moto, riportando gravi ferite. Il ferito soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

V. A.