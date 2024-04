Smottamento in territorio svizzero: regionali italiani regolari, in arrivo i bus sostitutivi per parte della tratta svizzera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2024 – Disagi lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli a causa del matempo.

Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno causato uno smottamento in territorio svizzero, subito dopo la località di Camedo. Al momento dunque per il traffico internazionale e per quello nazionale svizzero sono in corso di organizzazione i servizi sostitutivi via bus lungo parte della tratta ticinese.

Il traffico regionale italiano, tra Domodossola e Re, è invece regolare.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, anche sui canali ufficiali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Redazione