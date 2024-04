Buccinasco, lavori in via De Amicis

È iniziato l’intervento di manutenzione straordinaria in seguito ai gravi danni dei nubifragi della scorsa estate

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 aprile 2024 – Questa mattina, martedì 2 aprile, sono iniziati i lavori programmati per l’intervento di manutenzione straordinaria a Gudo Gambaredo in via De Amicis, in seguito ai danni provocati dal grave nubifragio del 25 luglio e il successivo del mese di agosto.

Si procederà con il ripristino sia della staccionata in legno di castagno che della staccionata in legno di larice grezzo scortecciato, sfondate su più punti a causa della caduta dei grandi alberi della zona. In programma anche l’intervento di consolidamento della palificata a protezione della pista, la riparazione puntuale del sottofondo e del manto della pista ciclabile (con la rimozione delle ceppaie ribaltate di tre alberi) e il ripristino della cartellonistica dell’itinerario sovracomunale.

L’intervento durerà per circa 40 giorni, con una spesa di oltre 37 mila euro.

Redazione