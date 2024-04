(mi-lorenteggio.com) Borgarello – PV, 2 aprile 2024 – Alle 17.20, lungo la Strada Statale 35, è avvenuto un incidente tra una moto e un furgone. Il motociclista ha riportato gravissime ferite ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso, in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia.

V. A.