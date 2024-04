A Buccinasco Ettore Bassi è “Il sindaco pescatore”

Giovedì 18 aprile alle ore 21 all’Auditorium William Medini andrà in scena lo spettacolo teatrale sulla vita di Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, tratto dal libro del fratello Dario, autore dello spettacolo insieme a Marco Erba. Ingresso gratuito su prenotazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (3 aprile 2024) – Nella Primavera della Legalità promossa insieme ai Comuni del territorio e dedicata in particolare alle vittime innocenti, Buccinasco ricorda Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, comune del Cilento, ucciso il 5 settembre 2010 in un attentato di matrice camorristica.

Nell’ambito della rassegna “Un’Ecologica (R)esistenza” organizzata dall’assessorato alle Politiche ambientali, giovedì 18 aprile alle ore 21 all’Auditorium William Medini di via Tiziano 7, l’attore Ettore Bassi porta in scena “Il sindaco pescatore”, con la regia di Enrico Maria Lamanna.

L’ingresso è gratuito su prenotazione:

https://www.eventbrite.it

“Angelo Vassallo – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali e alla Cultura antimafia – da sindaco si è battuto per la legalità, il rispetto dell’ambiente e un’amministrazione efficiente. Nel mio impegno politico e amministrativo è sempre stato un esempio da seguire e a lui spesso mi sono ispirata. Come cittadini e come amministratori abbiamo il dovere di ricordarlo, fare testimonianza della sua storia e chiedere verità e giustizia. Anche a Buccinasco le mafie hanno aggredito il territorio ed è importante unire tutte le forze per tutelare il nostro ambiente e la nostra comunità”.

Lo spettacolo è tratto dal libro La Verità Negata di Vincenzo Iurillo e Dario Vassallo, fratello di Angelo e autore della piéce teatrale insieme a Edoardo Erba.

Pubblicato nel 2020, il libro ripercorre, a volte con toni amari, i primi dieci anni di Dario Vassallo senza suo fratello, con una vita stravolta completamente dopo l’omicidio non solo per la sofferenza personale data dalla perdita di un fratello, ma perché completamente dedicata alla ricerca della verità e alla responsabilità di far conoscere in tutta Italia e nel mondo la storia di Angelo e portarne avanti l’eredità.

Ettore Bassi, letto in pochi giorni il libro, ha sentito l’urgenza di portare questa storia in teatro.