La Stazione e il suo quartiere: storia e bellezza oltre gli stereotipi- Visita guidata gratuita

Milano, 3 aprile 2024 – Dall’imponente facciata della Stazione Centrale, al grattacielo Pirelli, passando per la Torre Breda, Cascina Pizzobonelli, Palazzo Giò Ponti e le tante alte meraviglie nascoste o semi nascoste di un quartiere poco conosciuto, generalmente poco valorizzato dal turismo.

Sabato 6 aprile, dalle 15.00 alle 16.30 circa, Centrale District, comitato che vede insieme le più importanti realtà alberghiere e commerciali della zona della Stazione Centrale, organizza una tour guidato a piedi alla scoperta delle meraviglie del quartiere.

La visita, gratuita, e svolta da una guida turistica professionale, partirà alle ore 15.15 da Piazza Duca d’Aosta e durerà un’ora e trenta minuti e sarà la prima di una serie di attività volte a conoscere meglio la zona sotto ogni punto di vista.

Ai partecipanti verranno fornite cuffiette per seguire il racconto della guida Alice Arienta che, nel corso del tour, si soffermerà su diversi edifici e aree insistendo sulla rigenerazione urbana e le profonde trasformazioni vissute dal quartiere legate in parte alla storia dello sviluppo urbanistico di Milano, in parte alla particolare posizione di luogo di arrivo e partenza, ponte della città verso l’esterno.

“La conoscenza del quartiere della Stazione si limita spesso a quando si arriva e si riparte ma da tempo lavoriamo perché diventi davvero il biglietto da visita della città – spiegano Consuelo Hernandez, vice presidente di Centrale District e Camilla Doni, del board del Comitato – Il tour vuole essere un’occasione per guardare alla zona con occhi nuovi, restituendo dignità e bellezza a uno dei quartieri storici della nostra città.”

“Da tempo lavoro come guida per inserire negli itinerari che propongo parti di città poco conosciute e non molto valorizzate, è il caso questo bel itinerario di taglio urbanistico-storico”, conclude Alice Arienta.

Iscrizione obbligatoria dal sito www.eventbrite.com/e/visita-guidata-la-stazione-e-il-suo-quartiere-tickets-866698477477?aff=oddtdtcreator