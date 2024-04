Marco Pozza: una coalizione di centrosinistra ampia e aperta per la Cesano del futuro

Appuntamento il 7 aprile alle 11:00 in piazzetta della Misericordia, per la presentazione della coalizione alla cittadinanza.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (Mi), 3 aprile 2024 – Un buon governo, costruito su fondamenta solide, con idee progressiste e rispetto dei valori della Costituzione. Un governo che – attraverso progetti concreti – si impegni ancor più ogni giorno per rendere Cesano accogliente e ordinata, pulita e vivibile, per consegnare alle nuove generazioni un territorio alla portata delle loro aspettative. Un governo attento ai bisogni dei fragili, delle famiglie, dei giovani e degli anziani, che valorizzi il tessuto sociale e associativo; sviluppi servizi e rispetti l’ambiente, nell’ottica della sempre più necessaria transizione ecologica.

Con questi importanti obiettivi condivisi, la candidatura a Sindaco di Marco Pozza sarà sostenuta da un centrosinistra ampio e aperto, per un progetto di governo chiaro, coerente, dove ogni idea viene ascoltata e declinata in un programma fatto di concretezza e ambizione.

Al Partito Democratico e il Futuro in Comune, già organizzatori delle primarie di febbraio, si uniscono il MoVimento 5 Stelle e la lista civica “CivicaMente Cesano”, portatori del civismo locale e di una sensibilità ambientalista che parte da un riscoperto approccio culturale e dall’ambientalismo di livello europeo per culminare nella solidarietà e sussidiarietà per la comunità locale.

Al centro del programma ci saranno i bisogni delle persone, delle bambine e dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e di chi ha bisogno di risposte pragmatiche.

“La coalizione, nata per affrontare insieme la sfida elettorale che vedrà i cesanesi al voto il prossimo giugno – commenta il candidato Sindaco Marco Pozza – si basa sulla volontà di sviluppare un gruppo coeso che condivide gli stessi propositi, con diverse idee e progetti comuni fondati su un preciso obiettivo: governare il nostro paese e farlo con serietà e responsabilità. Al centro c’è il benessere dei cesanesi, con attenzione alle necessità dei piccoli, dei giovani, dei fragili, delle famiglie e della terza età. È ciò che le cittadine e i cittadini di Cesano meritano ed è su questo che concentriamo il nostro impegno”.

Sarà un’Amministrazione di valore che offrirà valori, con idee che possano migliorare i servizi offerti, con al centro l’innovazione. Un’Amministrazione attrattiva e accogliente per le nuove generazioni e le giovani coppie, che saprà offrire un luogo dove crescere e sentirsi parte di una grande e bella comunità.

“Allo stesso tempo – sottolinea il candidato sindaco Marco Pozza– sarà cruciale implementare le politiche per gli anziani, proponendo occasioni di incontro e socialità, valorizzando il ruolo fondamentale che ricoprono per tutta la collettività. E tutto questo senza perdere di vista la grande sfida della transizione ecologica, dell’azzeramento del consumo di suolo per portare, tutti insieme, Cesano Boscone nel futuro.”

