BCM24 | PAROLE IN GIARDINO – Nuovo appuntamento martedì 16 aprile alle 18 da NonostanteMarras

“La cosa più bella del giardino di questa primavera è il glicine

che se ne sta in piedi per conto suo, tutto solo.

È visione di pura bellezza.”

Pia Pera, Al giardino ancora non l’ho detto. Martedì 16 aprile si terrà il nuovo incontro di Parole in giardino, un’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano. L’incontro si terrà alle 18.00 nel giardino di NonostanteMarras, via Cola di Rienzo 8, e prevede un dialogo tra la direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e l’architetto paesaggista Marco Bay, autore, insieme a Toto Bergamo Rossi, del libro I giardini di Venezia (Marsilio, con fotografie di Marco Valmarana), in uscita a maggio; dal volume saranno tratte le letture ad alta voce di alcuni brani scelti in anteprima, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. Parole in giardino tornerà a maggio: in occasione dei 40 anni della rivista, sabato 25 maggio 9 biblioteche nei 9 Municipi milanesi ospiteranno incontri e letture per celebrare l’anniversario di Gardenia, che presenterà i progetti dei suoi paesaggisti per la valorizzazione dei giardini e degli spazi verdi annessi alle biblioteche. Parole in giardino si inserisce nell’ambito di BookCity durante l’anno, il palinsesto di letture e incontri che non si limita ai giorni della manifestazione di novembre, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta. L’incontro è gratuito su prenotazione obbligatoria, attraverso il sito https://www.bookcitymilano.it/news/post/parole-giardino-nonostante-marras.