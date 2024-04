Fondazione F. Rava Serata Straordinaria Teatro alla Scala 6 maggio 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024. Biglietteria aperta per la tradizionale Serata Straordinaria del Teatro alla Scala di Milano a favore della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, che dal 2000 aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.Una Serata speciale che si svolgerà il 6 maggio e che vedrà sul palco i Cameristi della Scala con Angela Hewitt, direttrice e pianista.

Tra le pianiste più conosciute a livello mondiale, Angela Hewitt, appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Nel 2020 ha ricevuto la Medaglia Bach della Città di Lipsia: un grandissimo onore che per la prima volta, nei suoi 17 anni di storia, è stato assegnato a una donna.La Serata Straordinaria prevede il seguente programma: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in sol minore KV183 20. Johann Sebastian Bach, Concerto in re min. BWV 1052 per pianoforte e archi. Johann Sebastian Bach, Concerto brandeburghese n 3 BWV 1048 11. Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto in do maggiore KV 467 30 per pianoforte e orchestra.La Fondazione Francesca Rava ringrazia Intesa Sanpaolo per il sostegno alla Serata. Grazie ai media partner Corriere della Sera, 7 e Class Editori per il supporto nella comunicazione.



Per informazioni e prenotazioni: 02 54122917 – eventi@nphitalia.org fondazionefrancescarava.org