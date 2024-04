Imbrattata statua Indro Montanelli a Milano

Scurati (Lega): “Chi imbratta paghi per ripulire. Sinistra perché non condanna i vandali?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024 – “Ecovandali e cretini ancora in azione contro la statua di Indro Montanelli a Milano infangata con vernice colorata. I costi per ripulirla li sosterranno ancora i milanesi o il Sindaco Sala si deciderà a chiedere i danni a chi compie questi scempi che rimangono ogni volta impuniti?”

“Bene ha fatto di recente il Governo ad approvare legge che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e rafforzando la tutela penale dei beni. Chissà come mai PD e 5Stelle votarono contro. È sconcertante come una certa sinistra continui a non condannare questi fatti e voglia quasi giustificare vandali ed ecoteppisti”.

Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ di Regione Lombardia.

