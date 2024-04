PD MILANO: IL 6 APRILE INIZIA LA STRADA VERSO LA CITTÀ CHE VERRÀ

Milano, 04 aprile 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024. Sabato 6 aprile, il PD Milano Metropolitana organizzerà un evento pubblico dal titolo “Per te – idee per unire”, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti autorevoli, con l’obiettivo di discutere del futuro della città di Milano, della Città Metropolitana e di tutti i suoi comuni, coinvolgendo una vasta gamma di esperienze, competenze, associazioni, organizzazioni e amministratori locali.

L’incontro rappresenterà un’opportunità per iniziare una discussione aperta e partecipata che continuerà nei mesi a venire. Saranno presenti tanti candidati sindaci dei Comuni al voto dell’area metropolitana alle elezioni dell’8/9 giugno e sarà presente un corner di S&D per avvicinare le istanze dei territori alle istituzioni europee.

La mattina sarà introdotta dal segretario metropolitano Alessandro Capelli e nel corso della mattinata saranno avviati 9 spazi di confronto e di discussione, a coprire le principali tematiche della Città metropolitana di Milano: verde, parchi, transizione ambientale e crisi climatica; spazi pubblici, cultura e innovazione; la sfida di una nuova crescita; viabilità, mobilità e trasporti; sicurezza e coesione sociale; abitare e trasformazioni urbane; saperi, formazione e lavori; la salute che verrà; città e genere.

Tra gli altri interverranno: Davide Agazzi, Stefania Amato, Dario Anzani, Marco Barbieri, Matteo Bartolomeo, Bianca Bartolomeo, Marta Battioni, Carmelo Benenti, Brando Benifei, Lamberto Bertolè, Marta Bianchi, Paola Bocci, Carlo Bonizzi, Adriano Bonomi, Carlo Borghetti, Giuseppina Borrini, Fabio Bottero, Roberto Brambilla, Laura Buscarini, Matteo Busnelli, Pietro Bussolati, Enrico Calvo, Daniele Calzavara, Maria Grazia Campese, Andrea Capaldi, Alessia Cappello, Daniela Caputo, Manuel Carati, Giovanni Carrara, Walter Cavalieri, Bruno Ceccarelli, Michela Cella, Arianna Censi, Carlo Cerami, Angelo Ceretti, Don Virginio Colmegna, Fulvia Colombini, Emmanuel Conte, Ferdinando Cotugno, Franco D’Alfonso, Giulia D’Amico, Marilisa D’Amico, Vito Davide, Diana De Marchi, Maurizio Del Conte, Emilio Didonè, Matteo Dondè, Elena Dorin, Dario Ferrari, Paolo Festa, Emanuele Fiano, Catia Giarlanzani, Stefano Granata, Elena Granata, Elena Grandi, Marco Granelli, Tomaso Greco, Isabella Inti, Cathy la Torre (Avvocathy), Elena Lattuada, Caterina Laurenzi, Cristina Lazzati, Carmen Leccardi, Simona Lembi, Samantha Lentini, Alessandro Maggioni, Pierfrancesco Majorino, Daniela Maldini, Simona Malpezzi, Don Massimo Mapelli, Pierfrancesco Maran, Noemi Mariani, Marzio Marzorati, Francesco Mascolo, Matteo Mauri, Barbara Meggetto, Franco Mirabelli, Lorenzo Murray, Simone Negri, Maso Notarianni, Federico Parolotto, Gabriele Pasqui, Layla Pavone, Nausicaa Pezzoni, Fabio Pizzul, Barbara Pollastrini, Stefano Pucci, Franz Purpura, Lia Quartapelle, Chiara Quinzii, Don Gino Rigoldi, Maurizio Rivolta, Silvia Roggiani, Paola Rolfi, Gaia Romani, Paolo Romano, Nadia Rovelli, Carmela Rozza, Gianluca Ruggieri, Alessandro Russo, Tommaso Sacchi, Franco Sacchi, Rossella Sacco, Tommaso Salaroli, Luisa Salvatori, Giorgia Sanguinetti, Caterina Sarfatti, Irene Soave, Claudia Sorlini, Barbara Sorrentini, Cristina Tajani, Giancarlo Tancredi, Massimiliano Tarantino, Irene Tinagli, Patrizia Toia, Jacopo Tondelli, Francesco Vassallo, Dario Veneroni, Valeria Verdolini, Federica Verona, Andrea Villa, Enrico Vizza, Francesca Zajczyk.

Per ora quasi 600 persone hanno riservato il loro posto all’evento e si sono prenotati per partecipare ad uno degli spazi di discussione. Una giornata partecipata davvero, costruita dal basso anche con il supporto delle quasi 150 persone che hanno donato attraverso la piattaforma di Crowdfunding.

Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana:

“Già dal titolo dell’evento vogliamo evidenziare come al centro del nostro progetto mettiamo le persone che vivono quotidianamente la nostra area metropolitana. Oggi la politica ha il compito di unire quello che rischia di sfaldarsi: avvicinare i territori, costruire reti tra persone e costruire una visione capace di legare crescita, inclusione e transizione ambientale. Sarà l’inizio di un percorso che il Partito Democratico guiderà nei prossimi mesi e anni, per ricostruire una vasta coalizione civica e sociale per affrontare le sfide future che pone la nostra grande città da 3 milioni e duecentomila abitanti.”.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile, alle ore 9.30 presso lo Scalo Farini, Milano.