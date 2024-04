A Milano Congresso Internazionale Pace e Diritti Umani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2024 – L’Associazione Internazionale di Volontariato MHVD presenta il IX Congresso Internazionale “Costruendo un mondo di pace ed esplorando le impronte che stiamo lasciando”.

Il 27 aprile in Italia e il 1° maggio in Belgio sono le date del IX Congresso Internazionale per la Pace e i Diritti Umani, un evento, giunto ormai al suo nono appuntamento, che rappresenta un’opportunità straordinaria per riunire esperti, attivisti e sostenitori dei diritti umani da tutto il mondo, al fine di discutere e condividere le più recenti ricerche, sfide e soluzioni relative alla pace e ai diritti umani.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, risulta più che mai urgente tenere vivo e acceso il dibattito sui temi della pace, dei diritti umani, della civile e rispettosa convivenza tra popoli, culture e religioni.

L’Associazione MHVD è da sempre impegnata con determinazione a diffondere il messaggio di solidarietà e cooperazione, collaborando con varie istituzioni per amplificare il suo impatto. Tra queste istituzioni figurano – solo per citarne alcune – il Centro di Formazione e Investigazione Internazionale in Diritti Umani, la Corporazione Pedagogica Juan Montalvo, l’Unità Educativa San Francisco de Asis e l’Accademia di Rigoberto López.

Il programma del congresso (visionabile qui), con il patrocinio di Comune di Milano – Municipio 9, include un’ampia gamma di interventi e conferenze incentrate su temi cruciali come la diversità culturale, il ruolo dello sport nello sviluppo della pace e l’emergenza psicologica nei contesti dei diritti umani. Ogni sessione sarà arricchita da contributi di esperti di fama internazionale e sarà un’occasione per approfondire la comprensione e l’impegno su queste importanti questioni.

La giornata si aprirà con un discorso inaugurale della Direttrice Generale del Congresso, nonché presidente dell’Associazione MHVD, la dott.ssa Aurora Marcillo, seguito da esibizioni artistiche e interventi di rilievo, tra cui quello del giornalista guatemalteco Rigoberto Lopez sul tema “Locuzione e diritti umani come valori di pace”. Successivamente, una serie di conferenze approfondiranno ulteriormente temi chiave, offrendo prospettive e soluzioni innovative.

Nel corso della giornata, saranno inoltre assegnati i prestigiosi premi “Eslabones en la Cadena de la Paz”(letteralmente “gli anelli della catena della pace”) 2024, riconoscendo il contributo individuale e collettivo alla promozione della pace e dei diritti umani, a figure della società civile, resesi meritevoli per la propria attività sul tema. Saranno anche conferiti i titoli ufficiali di Osservatori dei Diritti Umani, che vanno a ribadire l’importanza di figure nella società civile che tramandino e diffondano i principi di giustizia, pace e uguaglianza.

La cerimonia di premiazione sarà un momento significativo per celebrare gli sforzi e l’impegno dei partecipanti nell’avanzamento di una società più giusta e inclusiva.

Dal 1995 MHVD è un’associazione internazionale di solidarietà senza fini di lucro e non-profit, basata sui principi del volontariato, dell’aiuto umanitario e degli scambi culturali. È apolitica e si propone di promuovere la partecipazione dei cittadini di tutto il mondo alla ricostruzione culturale ed educativa delle nuove generazioni.

L’associazione è composta da un’équipe multidisciplinare, che include professionisti e giovani volontari di tutto il mondo, che svolgono attività di promozione e il cui obiettivo è garantire la solidarietà sociale, anche contribuendo e partecipando a progetti di respiro internazionale. MHVD ha varie succursali sparse nel mondo: la sede principale si trova a Milano, comune italiano e centro di una delle più popolose aree metropolitane d’Europa, ma l’associazione è attiva in Italia, Belgio, Spagna, Venezuela e Perù e beneficia, inoltre, di contributi e collaborazioni da parte di volontari che vivono in Europa, America, Asia e nel resto del mondo.

L’evento si svolgerà sabato 27 aprile, a partire dalle 10.00 presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada, viale Ca’ Granda 19, Milano.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione al form presente all’indirizzohttps://mhvdauroramarcillo.com/recursos_humanos/liberatoria-ix-congresso-internazionale/