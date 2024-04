Bareggio. COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: IL COMUNE AVVIA LA PROCEDURA

Il vicesindaco Lonati: “C’è la volontà politica, lunedì in Consiglio comunale

approveremo la variazione per i soldi della consulenza legale”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 aprile 2024. Comunità Energetiche: l’Amministrazione comunale ha avviato la procedura. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati. “C’è la volontà politica da parte nostra – afferma -. Il 23 gennaio di quest’anno è stato pubblicato il decreto attuativo che mira a promuovere la costituzione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Italia. Nel Consigli comunale di lunedì abbiamo messo 10mila euro nella variazione di bilancio per

la consulenza dello studio legale che ci supporterà. Nel Consiglio di fine aprile,

invece, porteremo la volontà di costituire la CER. Dopodiché si procederà con l’avviso pubblico per la gestione. Verranno valutate tutte le proposte scegliendo quella che ci darà più garanzie in termini di qualità del progetto e di costi”.

Ma che cos’è una comunità energetica? E’ una associazione di utenti che

condividono l’energia da loro prodotta, da fonte rinnovabile,

indipendentemente dalla connessione fisica agli impianti di produzione. L’avvio

di una comunità energetica permette di accedere a una serie di incentivi che

hanno la durata di 20 anni dalla costituzione. Inoltre, grazie alle CER si ottengono

risparmi energetici partendo dall’azzeramento dei costi di trasporto energia.

Grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e

utilizzata, la comunità è in grado di produrre un “reddito energetico” da

redistribuire proveniente dall’energia prodotta.