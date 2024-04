Cesano Boscone. Guasto gas in via Monte Nero – FOTO

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 aprile 2024 – Sta intervento una squadra di 2i Rete Gas in via Monte Nero per riparare un tubo rotto durante i lavori sulla rete elettrica.

In seguito al forte odore, sono tempestivamente intervenuti sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Ispezionati i locali interrati, autorimesse e cantine degli edifici adiacenti, senza però riscontrare alcun pericolo.

La situazione è sotto controllo e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Nelle prossime ore il guasto verrà riparato.

Sul posto anche il primo cittadino Salvatore Gattuso, l’assessore ai lavori pubblici Marco Pozza, il comandante della pl Armando Clemente e il direttore del settore urbanistica e ambiente Michela Merlini.